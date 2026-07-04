اليماحي يهنئ المغرب بصعوده لدور الثمانية.. ويتمنى لمصر إكمال مسيرة الإنجاز العربي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا؛ بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي بتأهل منتخبها إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2026.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل العرب، مشيدا بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب المغربي.

مصر في كأس العالم 2026

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته للمنتخب المصري بإكمال مسيرة الإنجاز العربي غير المسبوق في هذه البطولة العالمية، خاصة بعد وصوله إلى دور الـ ١٦ للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد رئيس البرلمان العربي, أن هذه الانتصارات المتتالية قدمت صورة مشرفة عن كرة القدم العربية وقدرتها على المنافسة العالمية، وأثبتت أن الطموح والإرادة قادران على صناعة التاريخ ورفع راية العرب في أكبر المحافل الرياضية العالمية، متمنيًا للمنتخبين المغربي والمصري مواصلة مسيرة الإنجاز، وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولة.