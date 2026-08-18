فرج عامر: كنت أتمنى جون كلود في الأهلي

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن استعدادات أهلي طرابلس الليبي للموسم الجديد، مؤكدا أن النادي يخطط بقوة للمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية، من خلال إبرام عدد كبير من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك إن أهلي طرابلس يعمل على تقديم أكبر ميركاتو في تاريخه، ونجح بالفعل في ضم عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الإفريقية، يأتي في مقدمتهم جون كلود، لاعب الهلال السوداني السابق، والذي أبدى عامر رغبته في انضمامه إلى الأهلي المصري، مؤكدا أنه يراه من أفضل صناع اللعب في القارة.

وأضاف رئيس سموحة السابق أن الأهلي كان قد دخل بقوة في سباق التعاقد مع جون كلود، قبل أن يحسم أهلي طرابلس الصفقة مقابل مقابل مالي كبير، في صفقة وصفت بأنها من الأبرز في تاريخ النادي الليبي.

وأشار عامر إلى أن ذلك لا يقلل من قوة تحركات الأهلي خلال فترة الانتقالات، مؤكدا أن النادي الأحمر عمل بجد وقدم ميركاتو مميزا، خاصة مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين صغار السن.

واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، متمنيا التوفيق للفريق خلال منافساته المقبلة.