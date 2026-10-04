مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي لكافة جهود الدولة هو دعم الأسرة المصرية وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل كريمة ومستدامة تضمن لهم استقراراً مستقبلياً، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب لجوء الدولة لتجهيز البيئة الجاذبة للاستثمارات.

وأوضح مدبولي، خلال حواره مع قناة «CNN الاقتصادية» أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن تراجع مساهمته في الاستثمارات الكلية خلال فترة سابقة إلى 34% فرض على الدولة التدخل المباشر للضخ في مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء أن جاهزية المرافق من كهرباء وغاز، وشبكات نقل وسكك حديدية، وموانئ ومطارات، وإمدادات المياه والصرف الصناعي، أصبحت الفاعل الأول والشرط الأساسي في قرارات المستثمرين المحليين والدوليين للضخ والاستثمار داخل مصر.