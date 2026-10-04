مدبولي: هناك شركات تستهدف زيادة أعداد الشباب المصري العاملين لديها خلال السنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك شركة تقول إنها تقوم بتشغيل 5000 و600 و7000 شاب مصرى ومستهدف زيادة الأرقام خلال الثلاث سنوات القادمة.



وأضاف مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، عندما نسألهم ما سبب هذا الإجراء يقولون ان عندكم بنية اساسية قوية وعندكم شباب جيد ومتعلم بصورة جيدة كما إن التكلفة في مصر أقل من أي دولة أخرى وبالتالي يكون عندنا خطة انطلاق بصورة كبيرة جدا في مصر خلال الفترة القادمة، ونفس الكلام في المصانع.

وضرب مثالا بقناة السويس وقال: عندما ننجح في خلال الاربع سنوات الماضية في إنشاء أكثر من 160 مصنعا ولدينا اليوم اكثر من 200 مصنع سوف يتم افتتاحهم خلال السنتين القادمين فهذا يترجم لفرص عمل لشبابنا وفرص العمل معناها مستقبل وقدره على الاستقرار ورضا داخلي.