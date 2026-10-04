مدبولي: مطار القاهرة يستهدف استقبال 70 مليون راكب.. ومصر للطيران قفزت للمركز 46 عالميًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

تطوير المقاصد السياحية

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، إن مصر لا تعتمد فقط على تطوير المقاصد السياحية والمناطق الأثرية؛ وإنما تعمل على تحسين التجربة السياحية بالكامل، موضحًا أن مشروع المتحف المصري الكبير والتطوير الجاري في منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية يمثلان جزءًا من هذه المنظومة.

وأضاف: «مصر كدولة سياحية بتعتمد على وصول السائح من خلال الطيران، لأن إحنا لما نبص لمكاننا، مكاننا في منطقة معينة، فالسياح المستهدفين لينا بيجوا من أوروبا، من آسيا، من دول الخليج، وحتى من أفريقيا».

زيادة القدرة على استقبال السائحين

وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير المطارات وشركة مصر للطيران لزيادة القدرة على استقبال السائحين وتحسين مستوى الخدمة، قائلًا: «عشان كده كانت رؤية الدولة تطوير المطارات بصورة كبيرة جدًا وتطوير الشبكة أو الشركة الوطنية الخاصة بينا وهي شركة مصر للطيران».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع تطوير مطار القاهرة يتضمن إنشاء مبنى ركاب جديد، قائلًا: «إحنا بنعمل النهاردة تيرمنال 4، تيرمنال 4 لوحدها 40 مليون راكب، وهتبقى دخلت الخدمة على 2030».

وأضاف: «حاليًا مطار القاهرة بيستقبل 30 مليون، يعني بنتكلم في أكتر من ضعف قدرات المطار هتبقى موجودة في خلال سنتين تلاتة جايين».

وعن شركة مصر للطيران، أكد مدبولي أن الدولة تستهدف مضاعفة أسطول الشركة، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة، موضحًا: «من سنتين كانت مصر للطيران مش موجودة في ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ولكن منذ أيام قليلة وصلنا للرقم 46».

وتابع: «حصل طفرة كبيرة جدًا في خلال عامين من تطوير الأسطول نفسه اللي موجود، الخدمات اللي بتتعمل والنوعية اللي موجودة على الطيران»..

وأشار إلى أن الشركة حققت كذلك تقدمًا في تصنيف الخدمات والضيافة، قائلًا: «في موضوع الضيافة والخدمات اللي بتحصل بقت الشركة صنفت ضمن أفضل 20 شركة على مستوى العالم، وده طبعًا طفرة كبيرة جدًا الدولة مهتمية بيها».