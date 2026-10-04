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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدبولي: أرقام الاقتصاد تعكس جهود سنوات من الإصلاح.. والتفاؤل بالمستقبل واقعي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤشرات الاقتصادية التي تحققها مصر حاليًا تعكس جهودًا كبيرة بذلتها الدولة على مدار سنوات، من خلال تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي استهدفت معالجة التشوهات التي تراكمت على مدار فترات زمنية طويلة.

أرقام الاقتصاد المصري 

وأوضح مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، أن الدولة تنظر إلى الأرقام الاقتصادية الحالية باعتبارها انعكاسًا لجهد كبير، قائلًا: «إحنا بننظر لأرقام الاقتصاد المصري مش مجرد إنها أرقام، لأن هذه الأرقام هي بتعكس جهد كبير قامت بيه الدولة المصرية على مدار سنوات من تبني برامج للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات، ومن كل الأمانة بعضها يعود لعقود طويلة».

وأضاف: «مصر النهاردة الحقيقة على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا قمنا بيه، بدأ يظهر وينعكس في أرقام جيدة جدًا، أرقام النهاردة بتشيد بيها المؤسسات الدولية».

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تمنح الحكومة قدرًا من التفاؤل بشأن المستقبل، لكن في إطار واقعي يضع التحديات العالمية والإقليمية في الاعتبار، قائلًا: «الأرقام دي بتجعلنا لدينا تفاؤل، ولكن تفاؤل واقعي بما يمكن أن يتحقق خلال السنوات القادمة، أخذًا في الاعتبار كل التحديات اللي موجودة حاليًا في المنطقة وفي العالم».

حالة من عدم اليقين

وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين لم يشهدها منذ عقود، مضيفًا: «إحنا بنتكلم على فترة طويلة جدًا» من التحديات والتغيرات العالمية، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاح والبناء على ما تحقق من مؤشرات إيجابية.

 القطاعات القادرة على تحقيق نمو حقيقي

وأكد أن الدولة تستهدف استمرار هذا المسار خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام ودعم الاقتصاد المصري من الداخل.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء برامج للإصلاح الاقتصادي

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