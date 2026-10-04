مدبولي: النيل مسألة وجودية للدولة.. ونستهدف 100 مليار دولار صادرات و30 مليون سائح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نهر النيل بالنسبة لمصر يمثل مسألة أمن قومي ووجود للدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على موارد مصر المائية باعتبارها قضية ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الدولة.

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في معدلات التصدير والسياحة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن المستهدف هو الوصول بحجم الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

مساهمة القطاع السياحي

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف كذلك الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويعزز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل

وأشار مدبولي، إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، في ظل الزيادة السكانية وضرورة توفير فرص عمل مستدامة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل.