مدبولي مهنئا وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر: المناسبة تجسد صلابة القوات المسلحة في تجاوز التحديات

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛متوجهاً فيها إلى سيادته وإلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "لقد كانت هذه المُناسبة الغالية وستظل؛ صورة حية تجسد صلابة القوات المسلحة المصرية الباسلة، في تجاوز تحديات فترة عصيبة، واستعادة القدرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تنكسر، وروح لا تقبل سوى النصر".

وأضاف: "نسأل الله العزيز القدير أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية الخالدة، على قواتنا المسلحة بدوام الرفعة والتقدم وتدعيم قدراتها، وعلى شعبنا الأبيّ بموفور الأمن والرخاء".