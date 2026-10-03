بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ افتتاح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال».

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية.

كما يترأس الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، وذلك برئاسة مشتركة مع رئيس جمهورية أنجولا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات للوكالة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الدول المؤسسة للوكالة، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، فضلاً عن رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمديرة التنفيذية لوكالة «أودا - نيباد».