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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة 50 موهبة.. تدريبات "ابدأ حلمك" تتواصل بشمال سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، التدريبات المكثفة في ورشة "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة العريش، لإعداد الممثل الشامل، استعدادا لحفل التخرج الذي يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر، وضمن احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لهذا العام.

وتشهد التدريبات هذا الأسبوع مجموعة من الورش المتخصصة في التمثيل والاستعراض والموسيقى والدراما والسينوغرافيا، بمشاركة الفنانين محمد العشري، وأحمد أبو عميرة، وصلاح مصطفى، ونهاد فتح الله، بهدف تنمية مهارات المشاركين وصقل قدراتهم الفنية، وتعزيز قدرتهم على توظيف عناصر العرض المسرحي بصورة متكاملة على خشبة المسرح.

وتتواصل التدريبات من خلال تطبيقات عملية تهدف إلى تطوير الأداء المسرحي للمشاركين، ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف عناصر العرض، وصولا إلى تقديم عمل مسرحي متكامل يعكس ما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب.

ويشارك في التدريبات نحو 50 متدربا من أبناء محافظة شمال سيناء، بإشراف المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، ويقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين في مختلف مجالات فنون المسرح، برئاسة المخرج الكبير عصام السيد، ويضم فريق التدريب كلا من صلاح مصطفى في الموسيقى، محمد العشري في الاستعراضات، والدكتورة رانا عبد القوي في الدراما، أحمد أبو عميرة في التمثيل، ومحمود حنفي في السينوغرافيا.

ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب، وتأتي الجولة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التي تضم محافظات الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ورشة ابدأ حلمك بقصر ثقافة العريش احتفالات انتصارات أكتوبر

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