صالون الثقافة الجماهيرية بالإسماعيلية يناقش دور الأدب في تشكيل الوجدان الشعبي وتوثيق التاريخ

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

أدار اللقاء الشاعر صلاح نعمان، عضو نادي أدب الإسماعيلية، وشارك به الشاعران جمال حراجي، رئيس نادي أدب الإسماعيلية الأسبق، ومدحت منير، عضو نادي أدب الإسماعيلية، وشهد حضور شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ولفيف من المثقفين.

استهل الشاعر مدحت منير حديثه ملقيا الضوء على أثر البيئة المحيطة في روايات أديب نوبل نجيب محفوظ، وأثرها المباشر في تشكيل الوجدان الشعبي، فضلا عن خصوصية المكان ودوره التاريخي في حركات المقاومة.



وأوضح "منير" أن البعد النفسي للإنسان هو ما يمنح الأمكنة أبعادها الروحية ويحولها من مجرد حيز جغرافي صامت إلى نصوص إبداعية نابضة بالحياة.

من ناحيته، استعرض الشاعر جمال حراجي أبعاد علاقة الإبداع بالمكان، مؤكدًا أن الأمكنة ليست مجرد جدران أو مبانٍ خرسانية، بل تجمعها بالمبدع علاقة جدلية وثيقة كما جاء في أعمال نجيب محفوظ التي جسدت الحارة المصرية، ودواوين الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي ومنها "وجوه على الشط" التي وثقت المقاومة الشعبية بالسويس، و"جوابات حراجي القط" التي أرخت بناء السد العالي بأسوان.



كما تطرق "حراجي" إلى رواية "الطوق والأسورة" ليحيى الطاهر عبد الله، والتي نقلت عوالم الصعيد وعاداته وتقاليده وأساطيره الشعبية إلى الشاشة الفضية.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، واختتمت فعالياته مع مداخلات ثرية من قبل الجمهور حول دور للفن والأدب في توثيق تاريخ منطقة القناة الممتد منذ بزوغ فكرة حفر قناة السويس وتأسيس مدينة الإسماعيلية، مرورًا بالملامح البطولية للحروب المتلاحقة التي خاضتها مصر حتى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال مؤلفات كتاب الإقليم ومصر؛ ومن أبرزها كتاب "جسر على قناة السويس" للروائي والصحفي الراحل فتحي رزق، وكتابات الراحل جمال الغيطاني، وصولًا إلى إبداعات الرموز الأدبية في السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومنهم الكابتن غزالي، وكامل عيد، وحافظ الصادق.