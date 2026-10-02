وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العلمين الجديدة ويؤكد الالتزام بالجدول الزمني

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مشروع إنشاء مستشفى العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ضمن جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ ومراحل المشروعات على أرض الواقع.



مساحة إجمالية تبلغ ١٦ ألفا و٨٠٠ متر مربع

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المستشفى يقع على مساحة إجمالية تبلغ ١٦ ألفا و٨٠٠ متر مربع وتصل طاقته الاستيعابية إلى ١٩٦ سريرا تشمل ١٢١ سريرا للإقامة الداخلية و٥٠ سريرا للرعاية المركزة و٢٥ سريرا للأطفال المبتسرين إلى جانب ٨ غرف للعمليات.



وأضاف أن المستشفى سيضم ١٦ عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية و٣٠ سريرا لخدمات الغسيل الكلوي و٥ معامل و٣ وحدات للمناظير، فضلا عن منظومة متكاملة لخدمات الأشعة، تشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرام والإيكو، بالإضافة إلى خدمة القسطرة.



وأكد الوزير خلال جولته ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع والإسراع في استكمال الأعمال وفق المعدلات المستهدفة تمهيدا لدخول المستشفى الخدمة بما يضمن سرعة إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.



يأتي المشروع في إطار حرص الدولة على التوسع في إتاحة الخدمات الطبية المتكاملة ودعم منظومة الرعاية الصحية بالمدن الجديدة حيث يستهدف المستشفى بما يضمه من تخصصات وخدمات طبية وتشخيصية متنوعة تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين وتعزيز قدرات الخدمات الطبية بالمنطقة بما يتواكب مع معدلات التنمية والتوسع العمراني والسياحي بمدينة العلمين الجديدة.