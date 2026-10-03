وصول الرئيس السيسي إلى مقر منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، للمشاركة في فعاليات المنتدى الذي يجمع عددًا من المسؤولين والشخصيات وممثلي مجتمع الأعمال.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى في إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول القارة الأفريقية.

ويبحث المنتدى عددًا من الملفات المرتبطة بفرص التعاون بين مصر والدول الأفريقية، إلى جانب استعراض مجالات الاستثمار والشراكات الاقتصادية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال.

ومن المنتظر أن تتناول فعاليات المنتدى عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل التعاون الاقتصادي في القارة، وفرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

كما تمثل مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون المصري الأفريقي، وتعزيز التواصل بين الحكومات ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.

وتحظى العلاقات المصرية الأفريقية باهتمام على المستويين السياسي والاقتصادي، مع التركيز على دعم الشراكات التي تفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وتستمر فعاليات منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات ودوائر الأعمال، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأفريقيا.