سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها.. صور

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا جديدة لها خلال حضورها إحدى فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وتألقت سلمى أبو ضيف عبر حسابها على انستجرام، بلوك كاجوال أنيق، مع تسريحة شعر مرتبة ومميزة وميك اب بألوان نيود تبرز جمال ملامحها.

من جانب آخر، تمكن مسلسل بنج كلي، من بطولة سلمي أبو ضيف، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد.

وأحتل مسلسل بنج كلي، المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث مسلسل بنج كلي حول شخصية الدكتورة دعاء، طبيبة التخدير التي تلتحق بالعمل في أحد المستشفيات الحكومية، مخفيةً انتماءها لأسرة طبية مرموقة، إذ يُعد والدها من أبرز جراحي الأعصاب في البلاد.