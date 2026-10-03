قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون
قتيلان على الحدود الهندية الباكستانية وسط روايتين متضاربتين
بدر عبدالعاطي: منتدى العلمين يستهدف بناء شراكات مستدامة بين دول أفريقيا
السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27
وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يُبنى بقرارات شخص
35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»
سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهرانة.. نجوى كرم تشعل حماس جمهورها في حفل دبي

نجوى كرم
نجوى كرم
محمد سعيد

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائياً ساهراً ليلة أمس الجمعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت نجوى كرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (سهرانة، دخلك دخيل، يلعن البعد) وغيرها. 

ألبوم شو ما صار

ونشرت الفنانة نجوى كرم، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «شو ما صار»، معلنة عن استعدادها لطرحه قريبًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وظهرت نجوى كرم، على بوستر ألبومها الـ23 «شو ما صار» بفستان أحمر طويل وأنيق، ولم تكشف الموعد النهائي المحدد لطرحه. 

أحدث ألبومات نجوى كرم 

وفي منتصف شهر يونيو 2025، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر. 

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم دبي الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

من الجيم.. شاهد مصطفى شوبير يتألق في أحدث ظهور

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر

فيتور بيريرا

الزمالك ينهي أزمة البرتغالي فيتور بيريرا بعد شكواه ضد النادي

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد