سهرانة.. نجوى كرم تشعل حماس جمهورها في حفل دبي

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائياً ساهراً ليلة أمس الجمعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت نجوى كرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (سهرانة، دخلك دخيل، يلعن البعد) وغيرها.

ألبوم شو ما صار

ونشرت الفنانة نجوى كرم، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «شو ما صار»، معلنة عن استعدادها لطرحه قريبًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وظهرت نجوى كرم، على بوستر ألبومها الـ23 «شو ما صار» بفستان أحمر طويل وأنيق، ولم تكشف الموعد النهائي المحدد لطرحه.

أحدث ألبومات نجوى كرم

وفي منتصف شهر يونيو 2025، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر.