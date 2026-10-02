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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جسار يشعل حفل القاهرة بـ غريبة الناس في حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار

أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا مميزًا في القاهرة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الكبير من الجمهور، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي رددها الحضور معه.

تألق وائل جسار خلال الحفل بتقديم عدد من أبرز أغانيه، من بينها «مشيت خلاص»، و«كل وعد»، و«غريبة الناس»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على مشاركة جسار الغناء طوال فقرات الحفل.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم الفنان باسم سمرة، والفنان أحمد مالك، والفنان أحمد عبد الحميد، والفنان عصام كاريكا، إلى جانب المنتج تامر عبد المنعم.

وحرص وائل جسار على توجيه تحية خاصة للفنان باسم سمرة خلال الحفل، مشيدًا بمشواره الفني الحافل وما قدمه من أعمال مميزة على مدار سنوات طويلة، وسط تفاعل وترحيب من الحضور.

ويواصل وائل جسار تقديم حفلاته في مصر، وسط حضور جماهيري وتفاعل مستمر مع أعماله الغنائية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

وائل جسار أحمد مالك باسم سمرة أغاني وائل جسار حفل وائل جسار

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