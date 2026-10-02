أكمل شهير: محمد سمير آمن بموهبتي ومنحني فرصة إخراج «شيش دو»

أشاد المخرج أكمل شهير بالمنتج محمد سمير، منتج فيلم «شيش دو»، مؤكدًا أن دعمه وثقته في موهبته كانا من أبرز العوامل التي شجعته على خوض تجربته الأولى في الإخراج السينمائي من خلال الفيلم.

ووجه أكمل شهير عقب ظهوره في حلقة من برنامج «الحكاية» الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير عمرو اديب الي شاشة MBC مصر، رسالة إلى المنتج محمد سمير موضحاً خلالها أنه حاول الالتزام بطلب المنتج بعدم الحديث عنه أو ذكر اسمه خلال الحلقة، لكنه قرر بعد عرضها أن يمنحه حقه في الإشادة، خاصة بعدما شاهد الإقبال الجماهيري على الفيلم وتحقيقه إقبالًا لافتًا على شباك التذاكر.

وقال شهير إن محمد سمير كان حاضرًا معه منذ الخطوات الأولى للمشروع، بداية من اللقاء الأول بينهما، مرورًا بالتحضير والتصوير، وحتى خروج الفيلم إلى الجمهور، مشيرًا إلى أنه لم يجد فيه مجرد منتج يمتلك رؤية، وإنما شخصًا آمن بموهبته ومنحه فرصة حقيقية لإثبات نفسه كمخرج.

وأكد مخرج «شيش دو» أن تجربة العمل مع محمد سمير تمثل له أهمية خاصة، باعتبارها أول مشروعاته السينمائية كمخرج، معربًا عن حماسه لاستمرار التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.

فيلم شيش دو

ويجمع فيلم «شيش دو» بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا ومحمد أوتاكا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف اخراج اكمل شهير ومن إنتاج محمد سمير ورولان ضو.