قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطته الثانية.. عرض «اللبيس» يواصل جولاته الخارجية بمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي
تشكيل إيطاليا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
منال سلامة تكشف حقيقة فيديو أميرة أديب المثير للجدل: أصدقاء كالإخوة.. خاص
مصطفى بكري: أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بـ 10 آلاف جندي
اتهام خطير يهز واشنطن.. موظف بوزارة الطاقة الأمريكية مشتبه في دعمه للحوثيين
خبير : ترامب يضع إيران أمام خيارين.. اتفاق ينهي الأزمة أو عودة للتصعيد العسكري
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة إجبار فتاة على استقلال سيارة بالقاهرة
أزمة في OpenAI.. فصل 3 موظفين سرّبوا معلومات سرية عن الذكاء الاصطناعي
تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00
صنعت النصر الخالد.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
حسام موافي يكشف حقيقة ارتفاع سرعة الترسيب ودلالتها الطبية
ارتفاع تكاليف الشحن يزيد كمية الغاز الطبيعي الأمريكي المسال نحو أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي: خطف والدتي في طفولتها تصلح فيلم.. وأصلي للرب حباً لا رعباً

حلقة الفنانة لوسي
حلقة الفنانة لوسي
سعيد فراج

حلّت الفنانة لوسي ضيفةً في الجزء الثاني من برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة قناة "النهار"، حيث كشفت عن العديد من الأسرار والكواليس المثيرة حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، مفجرة مفاجأة عن تفكيرها الجدي في الاعتزال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت لوسي خلال اللقاء أنها قدمت الكثير للفن وتعبت معه طوال عقود، لكنها تشعر الآن برغبة في الابتعاد والتفرغ لحياتها وأسرتها، مشيرة إلى أن أمومتها لنجلها "فتحي" غيّرت الكثير من طباعها وصقلت شخصيتها لتصبح أكثر هدوءاً وتريثاً.

حلقة الفنانة لوسي

والدة الفنانة لوسي

سر خطف والدتها وحقيقة الأزمات العائلية وفجرت لوسي مفاجأة إنسانية بحكايتها عن والدتها، مؤكدة أنها تعرضت للخطف وهي صغيرة وظلت غائبة عن أسرتها لسنوات طويلة قبل أن تعود إليهم مجدداً، مؤكدة أن تلك القصة المأساوية تصلح كمعالجة لفيلم سينمائي درامي. وعن بدايتها المبكرة في عالم الفن والرقص الشرقي، أوضحت أنها نزلت لسوق العمل وهي في سن صغيرة جداً لتتحمل مسؤولية أسرتها وتستقل بذاتها بعد خلافات عائلية بين أسرتا والدها ووالدتها.

زواج الـ 16 عاماً ورسالة لزوجها 

وتطرقت الفنانة إلى علاقتها بزوجها رجل الأعمال سلطان الكاشف، مؤكدة أنه حب حياتها الأول والأخير وأنها تزوجته وهي في سن الـ 16 عاماً. وقالت لوسي: "سلطان مربيني على إيده، علمني إزاي أثقف نفسي واحترم أداب الحوار وأتابع الأحداث العالمية"، موضحة أنه كان دائماً السند والمشجع لها في خطواتها الفنية بعدما لمس التزامها وحبها الشديد لشغفها الفني.

رد حاسم على شائعة "اللفظ الخارج" وأزمة الترند 

وحول أزمة الفيديو المتداول لها في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي والادعاءات بتفوهها بلفظ خارج، نفت لوسي الواقعة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المايكروفون والترند هما السبب في تضخيم الأمور وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة. 

وأضافت أن عدداً من كبار الفنانين والمسؤولين دعموها وأكدوا ثقتهم الكاملة في أخلاقها ومسيرتها.

السينما والرقص الشرقي

وفي فقرة "آخر كلام"، أيدت لوسي مقولة إن السينما شوهت صورة الراقصة في كثير من الأعمال وحصرتها في أدوار غير ملائمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل الخدمي والخيّر الذي تقوم به مع زميلاتها بعيداً عن أضواء الشهرة هو ما يعنيها حقاً أمام الله. وعن علاقتها بالصلاة والعبادة، ختمت لوسي حديثها قائلة: "أنا أقف أمام الله حباً لا رعباً، وأدعوه دائماً بالستر ويبعد عني وعن نجلي الشر".

لوسي الفنانة لوسي والدة الفنانة لوسي الإعلامية يمنى بدراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

الخبز السياحي والفينو

وفقاً للتوجيه الوزاري| أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.. وتشديد الرقابة على المخابز

منتدى مصر 2026

كيف تشارك برأيك؟.. تفاصيل انطلاق الموقع الإلكتروني لفعاليات منتدى مصر 2026

أسعار الحج السياحي 2027

كيف تحجز رحلتك بأمان؟.. أسعار الحج السياحي 2027| التفاصيل وضوابط وزارة السياحة الرسمية

بالصور

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد