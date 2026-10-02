أحمد مختار يقدم ورشة فنية للتمثيل والإخراج والتأليف لأبناء ذوي الهمم والدمج بمسرح الشمس

تقدم فرقة الشمس، بإدارة الفنان محمد متولي، مدير الفرقة، ورشة فنية متخصصة في التمثيل والإخراج والتأليف، يقدمها الفنان أحمد مختار لأبناء ذوي الهمم والدمج، وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وتعتمد الورشة على العلاج بالفن من خلال منهج السيكودراما، عبر توظيف التمثيل والموسيقى كأدوات للتعبير والتواصل وتنمية القدرات، بما يسهم في تعزيز تفاعل المشاركين ودعم اندماجهم بصورة أكبر مع المجتمع.

وتقام الورشة كل يوم جمعة، ولمدة أربعة أشهر، من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً، في إطار إتاحة مساحة فنية وتدريبية تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

وأكد الفنان أحمد مختار حرصه الدائم، من خلال تجربته المسرحية، على اكتشاف وتقديم وجوه جديدة، وإتاحة الفرصة أمام المواهب للتعبير عن أنفسهم وإظهار قدراتهم، مشيرًا إلى أهمية الفن في منح الجميع فرصة حقيقية للمشاركة والإبداع والحضور على خشبة المسرح.

تأتي الورشة في إطار اهتمام البيت الفني للمسرح بتوسيع دائرة المشاركة الثقافية والفنية، وفتح مساحات جديدة للتدريب والتجريب واكتشاف المواهب، بما يعزز دور الفن في بناء الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية وترسيخ قيم التواصل والمشاركة المجتمعية.