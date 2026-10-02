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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الاستعدادات النهائية لحفل نجوى كرم في دبي

نجوى كرم
نجوى كرم
محمد سعيد

أجرت الفنانة نجوى كرم، البروفات النهائية لحفلها الغنائي المقرر له مساء اليوم الجمعة 2 أكتوبر، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 


وأدت نجوى كرم، عددا من الأغاني المقرر أن تشدو بها في حفل الليلة مع جمهورها. 
 

يأتي حفل نجوى كرم، في دبي، تزامنا مع ألبومها «شو ما صار» المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة. 

ألبوم شو ما صار

ونشرت الفنانة نجوى كرم، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «شو ما صار»، معلنة عن استعدادها لطرحه قريبًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وظهرت نجوى كرم، على بوستر ألبومها الـ23 «شو ما صار» بفستان أحمر طويل وأنيق، ولم تكشف الموعد النهائي المحدد لطرحه. 

أحدث ألبومات نجوى كرم 

وفي منتصف شهر يونيو 2025، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، وتقول كلمات الأغنية:

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