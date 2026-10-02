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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول فرحتها.. سهير جودة عن صابرين في زفاف نجلها: أم العريس والفرحة لا تسعها

حفل زفاف نور
حفل زفاف نور
علا محمد

أشادت الإعلامية سهير جودة بالأجواء المبهجة التي صاحبت حفل زفاف نور، نجل الفنانة صابرين الأكبر، على هانيا، مؤكدة أن فرحة صابرين بابنها عكست مشاعر الأمومة والفخر والحنين، في ليلة جمعت أفراد العائلة ونخبة من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مطولة عن صابرين وفرحتها بزفاف نجلها، وصفت خلالها الفنانة بأنها واحدة من الشخصيات التي تتمتع بروح مبهجة وحضور خاص، مشيرة إلى أن هذه الصفات صاحبتها منذ طفولتها، حين كانت تحب الغناء والتمثيل والرقص وتضفي البهجة على كل مكان توجد فيه.

سهير جودة تتحدث عن فرحة صابرين بزفاف نجلها

وقالت سهير جودة إن صابرين ظهرت في حفل زفاف نجلها نور على طبيعتها، إذ كانت تتحرك بين الحضور وتضحك من قلبها، وكأنها العروس صاحبة الليلة، رغم أنها كانت أم العريس، معتبرة أن هذه المفارقة تعكس حجم سعادتها بأول فرحة لها.

وأوضحت أن زفاف نور يمثل لحظة استثنائية في حياة صابرين، فهي المرة التي ترى فيها ابنها الأكبر يبدأ حياته الزوجية، بعد سنوات من الأمومة والرعاية، لتختلط مشاعر الفرحة بالدهشة والحنين والفخر برؤية طفلها وقد أصبح عريسًا.

وأضافت أن فرحة صابرين لم تكن مجرد احتفال بزواج ابنها، بل حملت معاني أعمق، تتعلق بإدراك الأم أن السنوات مرت سريعًا، وأن الطفل الذي اعتادت رؤيته يكبر أمام عينيها أصبح الآن على أعتاب مرحلة جديدة من حياته.

إطلالة صابرين وانسجام لافت مع العروس

وتطرقت جودة إلى إطلالة صابرين خلال الحفل، مشيرة إلى أن لون فستانها جاء معبرًا عن شخصيتها المليئة بالحياة والجرأة والبهجة، كما لفتت إلى الانسجام الذي ظهر بينها وبين العروس هانيا، وكأنها تستقبل ابنة جديدة داخل أسرتها.

وشهد الحفل حضور والدة العروس، الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ والخبيرة السياحية، التي شاركت ابنتها هذه المناسبة السعيدة.

نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل صابرين

وأشارت سهير جودة إلى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والأصدقاء الذين جمعتهم بصابرين سنوات طويلة من العمل والعِشرة، ومن بينهم يحيى الفخراني، ويسرا، ومحمود حميدة، وصفية العمري، وليلى علوي، وهالة سرحان، ووفاء عامر، وياسر جلال، ومها أحمد، ومجدي كامل، وأشرف زكي، وروجينا، وإيهاب فهمي وزوجته يسرا، وباسم سمرة، وداليا البحيري، ودينا فؤاد، وصبري فواز، وداليا مصطفى، ودياب، وشيكو، ودينا، وأحمد سعد، إلى جانب عدد آخر من الأصدقاء.

وأكدت أن كل هذه الأسماء، رغم حضورها اللافت، لم تستطع أن تصرف الأنظار عن الصورة الأبرز في الحفل، وهي صابرين التي كانت تحتفل بابنها الأكبر وتعيش واحدة من أهم لحظات حياتها.

واختتمت سهير جودة رسالتها بتهنئة نور وهانيا بزفافهما، متمنية لهما حياة مليئة بالحب والونس، كما وجهت التهنئة إلى صابرين بمناسبة زفاف نجلها، مؤكدة أن فرحة الأم بأول أبنائها لا تشبه أي فرحة أخرى، وأن رؤية الأبناء وهم يكبرون ويبدأون حياتهم تمثل مكافأة جميلة بعد سنوات طويلة من العطاء.

الإعلامية سهير جودة حفل زفاف نور زفاف نور الإعلامية سهير سهير جودة

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