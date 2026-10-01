سهير جودة توجه رسالة مؤثرة إلى رولا خرسا: روح شفافة لم تستطع الأيام أن تنتزع صفاءها

وجهت الإعلامية سهير جودة رسالة مؤثرة إلى الإعلامية رولا خرسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، احتفلت خلالها بها، وأشادت بشخصيتها وصفاتها الإنسانية.

وكتبت سهير جودة: «ثمة بشر تشعر، حين تلتقيهم، أن أرواحهم سبقتهم إلى الحياة، وأن الله، حين أراد أن يمنحها جسدًا تمشي به بين الناس، اختار لها إنسانًا يشبهها».

وأضافت: «ببساطة هي رولا خرسا.. لم تكن يومًا مجرد إعلامية مختلفة، كانت دائمًا روحًا شفافة، تمشي في الدنيا بقلب لم يتعلم كيف يقسو، وبصفاء نادر لم تستطع الأيام أن تنتزعه منها».

وتابعت سهير جودة في رسالتها: «فيها شيء من الضوء الذي لا يلفت النظر إليه، لكنه يترك المكان أكثر دفئًا، وفيها من النقاء ما يجعل حضورها أشبه باستراحة قصيرة من ضجيج العالم».

وأشارت إلى أن رولا خرسا لا تحتاج إلى الحديث كثيرًا حتى تترك أثرًا، قائلة: «رولا لا تحتاج أن تتحدث كثيرًا كي تُرى.. في بعض البشر، تكون الروح أبلغ من الكلام».

كما تحدثت سهير جودة عن برج رولا خرسا، موضحة: «ولعلها ابنة الميزان؛ ذلك البرج الذي يبحث عن الجمال حتى في أكثر الأشياء اختلالًا، وعن السلام حتى حين تضيق به الحياة، وعن العدل حين يصبح العدل رفاهية».

واستكملت: «لكنني أظن أن رولا أكبر من أن يختصرها برج، أو مهنة، أو سنوات طويلة أمام الكاميرا. هي ببساطة.. إنسانة تشبه روحها».

واختتمت سهير جودة رسالتها متمنية لرولا خرسا دوام الصفاء والسلام، قائلة: «كل سنة وأنتِ كما أنتِ.. نقية دون ادعاء، شفافة دون ضعف، جميلة من الداخل قبل أن تكوني جميلة في أعين من حولك».

وأضافت: «كل سنة وروحك في مأمن من قسوة العالم، وقلبك محتفظ بذلك الجزء النادر منه الذي لم تفسده الأيام».