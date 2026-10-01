5 أنشطة مفيدة لكبار السن.. خطوات بسيطة للحفاظ على الصحة

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، تفاصيل مفهوم «الشيخوخة النشطة»، مؤكدًا أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان الحيوية أو القدرة على الاستمتاع بالحياة.

وأوضح هندي، أن الحفاظ على الحيوية بعد سن التقاعد يتطلب استمرار كبار السن في الاندماج المجتمعي، مشيرًا إلى أن التقدم في العمر لا يمثل عائقًا أمام ممارسة الأدوار الاجتماعية.

الشيخوخة النشطة

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن كبار السن يمكنهم الحفاظ على الإيجابية والبهجة من خلال الاهتمام بالجوانب الروحية والاجتماعية، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص في سن الثمانين والخامسة والثمانين يمكن أن يتمتعوا بالبهجة والإقبال على الحياة.

5 أنشطة مفيدة لكبار السن

وأكد الدكتور وليد هندي أهمية إشراك كبار السن في مجموعة من الأنشطة البسيطة التي تساعدهم على الحفاظ على الحيوية، ومن أبرزها:

المشي، باعتباره من الأنشطة البسيطة التي يمكن لكبار السن ممارستها بما يتناسب مع قدراتهم.

القراءة، للمساعدة على استمرار النشاط الذهني وقضاء وقت مفيد.

الألعاب، باعتبارها وسيلة للحفاظ على التفاعل والنشاط وقضاء وقت ممتع.

الاهتمام بالتغذية، من خلال الحرص على العادات الغذائية المناسبة لكبار السن.

الاهتمام بالنوم، باعتباره من الأمور المهمة للحفاظ على النشاط والراحة.

دعم كبار السن

وشدد هندي على أهمية تقديم الدعم الفعّال لكبار السن، والابتعاد عن التعامل معهم وفق مبدأ الوصاية، مع ضرورة إشراكهم في الأنشطة الاجتماعية والحياتية بما يتناسب مع قدراتهم.

وأكد أن الحفاظ على التواصل والاندماج وممارسة الأنشطة اليومية يمكن أن يساعد كبار السن على الاستمرار في أداء أدوارهم الاجتماعية والاستمتاع بالحياة.