زعلانين منه وعندهم حق.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، من المشاركة في مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون متواجدًا في المباراة، وسط حالة من الغضب داخل الجهاز الفني والإداري للمنتخب بسبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: «محمد عبد المنعم مش هيبقى موجود في مباراة جنوب أفريقيا، بوضوح شديد جدًا فيه زعل وزعل كبير من الجهاز الفني والإداري من محمد عبد المنعم، والزعل ده زعل كبير».

وأضاف: «وأنا أتمنى الموضوع يخلص بدري بدري والدنيا تتظبط، لأنهم زعلانين منه وعندهم حق، وأتمنى عبد المنعم يبقى عنده مبادرة وينهي هذا الخلاف وهذا الغضب».

وكان محمد عبد المنعم قد تخلف عن السفر مع بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان، قبل أن يعود إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الجهاز الفني كان قد اتفق مع اللاعب على السفر مع البعثة، مع عدم مشاركته في مباراة جنوب السودان بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي.

ويواصل منتخب مصر، اليوم الخميس، تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

ويركز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال التدريبات على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختبار جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل المباراة الودية.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة أمس الأربعاء، قادمة من جنوب السودان، عقب خوض الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي حقق خلالها الفراعنة فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة على أصحاب الأرض.

وتكتسب مواجهة جنوب أفريقيا أهمية فنية للجهاز الفني، باعتبارها فرصة لاختبار عدد من اللاعبين ومنح الفرصة لبعض العناصر، إلى جانب تجربة بعض الأفكار التكتيكية، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية.