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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يجوز.. جمال عبد الحميد: صلاح يستحق معاملة خاصة.. وحسام حسن غير موفق فى تصريحاته

محمد صلاح وحسام حسن
محمد صلاح وحسام حسن
سارة عبد الله

فتح جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عددًا من الملفات الخاصة التي أحاطت بالمنتخب الوطني، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عبد الحميد، خلال تصريحاته ببرنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، أن محمد صلاح يمتلك مكانة استثنائية على الساحة العالمية، قائلًا:
«محمد صلاح أيقونة في العالمية ويستحق معاملة خاصة، ولا يجوز أن يقال إنه خرج بسبب أسباب فنية».

وتحفظ نجم منتخب مصر السابق على التصريحات التي تقلل من أهمية قائد الفراعنة، مضيفًا:
«لا يجوز أن يقول حسام حسن عن محمد صلاح إن عندنا 120 مليون ومنتخب مصر مبيقفش على حد».

وعن حسام حسن، قال عبد الحميد:
«حسام حسن محظوظ في الكرة والفنيات، ومش محظوظ في الكلام».

وأوضح أن المدير الفني كان يجب أن يتعامل بشكل أكثر حذرًا مع تصريحاته عقب كأس العالم، قائلًا:
«حسام كان لازم يستغل إنجاز كأس العالم بالسيطرة على التصريحات، وكان لازم يمنح اللاعبين حقهم في المونديال ولا يتحدث عن نفسه».

واختتم نجم منتخب مصر السابق حديثه برسالة واضحة بشأن المؤتمرات الصحفية للمنتخب، قائلًا:
«أتمنى أن يكون لـ إبراهيم حسن دورًا أكبر في المؤتمرات الصحفية».

جمال عبد الحميد الزمالك المنتخب الوطني محمد صلاح

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