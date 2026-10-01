رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: فتوح لن يرحل.. وجلسة تجديد العقد قريبًا

كشف ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، آخر تطورات ملف مستحقات لاعبي الفريق، إلى جانب موقف النادي من استمرار أحمد فتوح، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب، خلال مداخلة ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن نادي الزمالك سدد جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي، بالإضافة إلى مكافآت البطولة، مؤكدًا أن هذا الملف «أُغلق تمامًا».

الزمالك يحسم موقفه من أحمد فتوح

وتطرق الحديث إلى موقف الزمالك من أحمد فتوح، حيث أكد ماهر غريب أن النادي لا يعتزم بيع اللاعب أو إعارته، مشددًا على أن هذا القرار اتُخذ منذ اليوم الأول.

وقال: «لا بيع ولا إعارة لأحمد فتوح، والموضوع أغلق تمامًا بالنسبة لنادي الزمالك، وده كان من أول يوم».

وأضاف: «الزمالك لن يفرط في أحمد فتوح، وده تم إخبار اللاعب ووكيله به من أول يوم، لن يباع».

ماهر غريب يوضح موقف الزمالك من بيزيرا

ورد ماهر غريب على تساؤل مهيب عبدالهادي بشأن اختلاف موقف الزمالك من بيع البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، مقارنة بما حدث لاحقًا، موضحًا أن النادي كان منفتحًا على بيع اللاعب في فترة سابقة.

وقال إن الزمالك عندما تلقى عرضًا لبيع بيزيرا في يوليو الماضي، رد على العرض بطلبات النادي، وكان ذلك مثبتًا في خطاب رسمي، مشيرًا إلى أن النادي كان وقتها منفتحًا على بيع اللاعب بشكل طبيعي.

وأوضح أن موقف الزمالك تغير مع بداية أغسطس وفترة إعداد الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الحضور ولم يرد على النادي، ليصدر الزمالك بيانًا رسميًا يوم 6 أغسطس أعلن خلاله غلق باب المفاوضات مع شباب الأهلي دبي، بسبب غياب اللاعب، مع مطالبته بالعودة إلى مصر.

وتابع متسائلًا: «من 6 أغسطس إلى 12 سبتمبر، هل صدر من نادي الزمالك شيء غير ذلك لحين قدوم اللاعب إلى مصر؟».

الزمالك يرد على انتقادات بيع اللاعبين بسبب الأزمة المالية

وفيما يتعلق بتساؤل مهيب عبدالهادي حول ما إذا كان الزمالك يضطر لبيع لاعبيه كلما احتاج إلى أموال، أكد ماهر غريب أن النادي مر خلال العامين الماضيين بظروف مالية صعبة، مشيرًا إلى أن الإدارة رغم ذلك نجحت في سداد العديد من المستحقات.

وقال: «ما مر به نادي الزمالك خلال سنتين لم يمر به أحد غيره، وكان في صعوبات كبيرة يعلمها الجميع، ورغم ذلك الزمالك يسدد الأموال».

وأشار إلى أن سداد المستحقات يعد أمرًا إيجابيًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أموال تم دفعها للاعبين لم يشاركوا مع الفريق، مستشهدًا بأسماء عمر فرج ومعالي ومصدق وغيرهم.

وكشف غريب أن الزمالك سبق وسدد 7 ملايين دولار عن التزامات مالية، رغم أنه لم يكن مسؤولًا عنها في الأساس، مؤكدًا أن الوضع كان سيكون مختلفًا لو كانت هذه الأموال متاحة للنادي.

هل يتكرر سيناريو زيزو مع فتوح؟

وحول إمكانية تكرار سيناريو أحمد سيد زيزو مع أحمد فتوح، برحيل اللاعب عن الزمالك دون تجديد عقده، وصف ماهر غريب السؤال بأنه «استباقي وصعب جدًا».

وأكد: «ممكن نقول لن يتكرر سيناريو زيزو مع فتوح».

واختتم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك تصريحاته بالكشف عن تحرك جديد لحسم ملف تجديد أحمد فتوح، قائلًا: «فتوح سيتم عقد جلسة معاه قريبًا لتجديد عقده، وهو أحد أبناء نادي الزمالك».