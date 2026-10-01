حلمي طولان: إدارة الزمالك اللي مش قادرة تحافظ على لاعبيها تمشي

علق حلمي طولان، المدير الفني السابق، على إمكانية رحيل أحمد فتوح، لاعب الزمالك، عن الفريق، خاصة مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال حلمي طولان خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “يا مساء الأنوار”: "الإدارة اللي مش هتقدر تحافظ على اللاعبين المميزين تمشي، يبقى ملهاش لازمة خالص".

وأضاف: "شوف كام لاعب مميز رحل عن النادي في وجود مجلس الإدارة الحالي، بداية من زيزو مرورًا بخوان بيزيرا، هم مستنيين إيه؟ يمشوا بقى".

وتابع: "وارد إن اللي هييجي جديد يكون عنده قدرة مالية، وهم لا يمتلكون القدرة على إيجاد حلول".