خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 330 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن القوات المسلحة قصفت مركزا للنقل والخدمات اللوجستية في العاصمة الأوكرانية كييف يضم مصنعا لإنتاج الزوارق المسيرة.

وبيّنت أنه تم استهداف مركز بيانات "HOSTING-UA" الذي جرت عبره معالجة معلومات لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.

كما شنت القوات الروسية خلال الليلة الماضية ضربة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا كانت تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية.