حصة الصباح: التدريب والتمويل أولوية لدعم المرأة.. والخليج يساند الدول المحدودة| خاص

أكدت الشيخة الدكتورة حصة سعد عبد الله سالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين سيدات الأعمال في الدول العربية، والعمل على مساندة المرأة العربية في ظل التطورات والظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال التعرف على احتياجاتها في كل دولة ووضع آليات عملية للاستجابة لهذه الاحتياجات.

وقالت الشيخة حصة سعد عبد الله سالم الصباح، في تصريحات لـ«صدى البلد» على هامش الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، الذي ترأسته بمقر جامعة الدول العربية، إن كل دولة عربية لديها احتياجات خاصة بالمرأة، ومن المهم أن يتم تمثيل هذه الاحتياجات داخل المجلس، بما يساعد على الوصول إلى حلول وبرامج تتناسب مع طبيعة كل مجتمع.

وأوضحت أن التعاون العربي يمكن أن يمثل وسيلة مهمة لدعم المرأة، خاصة في ظل تفاوت الإمكانيات الاقتصادية بين الدول العربية، مشيرة إلى إمكانية أن تساهم الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة، ومنها دول الخليج، في مساعدة الدول التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، بما يتيح توفير فرص أفضل للمرأة العربية وتعزيز قدرتها على إقامة المشروعات وتطوير أعمالها.

احتياجات المرأة المصرية

وأشارت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين المرأة، لافتة إلى ما طرحته المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، بشأن احتياجات المرأة المصرية، معربة عن أملها في أن يشهد المستقبل مزيدًا من التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت أن مساعدة المرأة العربية التي تواجه تحديات اقتصادية يجب أن تقوم على محاور واضحة، يأتي في مقدمتها التدريب ثم التمويل، موضحة أن التدريب يمثل خطوة أساسية لتمكين المرأة من امتلاك المهارات اللازمة للعمل وإدارة المشروعات، قبل الانتقال إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة.

وشددت على أن توفير التمويل وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يسبقه تدريب وتأهيل يساعد المرأة على الاستفادة من التمويل وإدارة مشروعها بصورة تضمن استمراره وتطويره، بما يعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي ويدعم استقلالها وقدرتها على الإنتاج.

وأضافت أن مجلس سيدات الأعمال العرب يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز التعاون والتنسيق بين سيدات الأعمال في الدول العربية، وفتح قنوات للتواصل والشراكات وتبادل الخبرات، بما يخدم المرأة العربية ويدعم حضورها في مجالات الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.

جاءت تصريحات الشيخة الدكتورة حصة سعد عبد الله سالم الصباح على هامش الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين ومسئولين من عدد من الدول العربية، إلى جانب شخصيات اقتصادية وسيدات أعمال، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم وتمكين المرأة العربية.