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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هالة السعيد: الشراكات العربية بوابة لتمكين سيدات الأعمال في عصر الـAI | خاص

الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
الديب أبوعلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، إن العمل العربي المشترك يفتح آفاقًا واسعة أمام المرأة العربية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والفرص التي تتيحها الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية، مؤكدة أهمية الانتقال بالمرأة ومشروعاتها من نطاق السوق المحلي إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأضافت هالة السعيد، في تصريحات لـ«صدى البلد» على هامش الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب الذي عقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن هناك فرصًا كبيرة للعمل من خلال شراكات بين سيدات الأعمال في مصر والدول العربية، والاستفادة من القوة الاقتصادية العربية في دعم المشروعات وتوسيع نطاق عملها، إلى جانب مساعدة الشركات والعلامات التجارية المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن التطور التكنولوجي، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، يفرض التركيز بصورة أكبر على تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، والعمل على تزويدها بالأدوات والمهارات التي تساعدها على مواكبة التطورات المتسارعة والاستفادة منها في مجال العمل.

وأكدت أن التعليم والتدريب يمثلان محورًا أساسيًا في تمكين المرأة العربية، خصوصًا النساء اللاتي لا تتوافر لديهن أبسط الأدوات التكنولوجية، مشيرة إلى أهمية مساعدتهن على اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يمكنهن من أداء أعمالهن بصورة أفضل وتعزيز فرصهن الاقتصادية.

 

تمكين المرأة العربية اقتصاديًا 

جاءت تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، الذي عقد برئاسة الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، وبحضور الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، من بينهم الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفيرة مروة لاشين، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري والعلاقات الاقتصادية والطاقة والنقل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية.

وشارك في الاجتماع ممثلون ومسئولون من أكثر من 18 دولة عربية، إلى جانب عدد من الشخصيات والقيادات المعنية بملفات الاستثمار وريادة الأعمال وتمكين المرأة، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم دور المرأة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية توسيع نطاق الشراكات بين سيدات الأعمال العرب، وربط المشروعات والأسواق العربية ببعضها، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات والعلامات التجارية للنمو والتوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية المتاحة في المنطقة العربية.

جامعة الدول العربية مجلس سيدات الأعمال العرب سيدات الأعمال العرب الدكتورة هالة السعيد الشركات العلامات التجارية الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا تمكين المرأة العربية الدكتور محمد عوض وزير الخارجية حصة سعد العبدالله الدكتور نبيل فهمي

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