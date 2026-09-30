سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أصدر جهاز المخابرات الإثيوبي يوم الأربعاء قرارا عاجلا بحظر إصدار تراخيص تحليق الطائرات المسيرة في العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد أيام قليلة من قصف قاعدة جوية في مدينة بيشوفتو التي تبعد عن العاصمة بحوالي 40 كم، وترددت أنباء عن تواجد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد داخل القاعدة خلال الهجوم.

حظر الطائرات المسيرة في أديس أبابا

وعلّق جهاز الاستخبارات والأمن الإثيوبي (NISS) إصدار تصاريح لجميع رحلات الطائرات المسيرة في أديس أبابا والمناطق المحيطة بها لفترة غير محددة، وذلك لدواعٍ أمنية.

وفي إشعار صدر يوم الأربعاء، ذكرت المخابرات الإثيوبية أنه لن يتم منح أي تصاريح -اعتباراً من 30 سبتمبر- لتشغيل أي نوع من الطائرات المسيرة أو الأجسام الطائرة المماثلة داخل العاصمة والمناطق المحيطة بها، بحسب ما أفادته به وسائل إعلام إثيوبية.

وأوضح الجهاز أنه يستخدم "تقنيات متكاملة لمكافحة الطائرات المسيرة" لمراقبة وضبط أنشطة هذه الطائرات في أديس أبابا والمناطق المحيطة.

كما حذر من أن أي طائرات مسيرة تُشغَّل بالمخالفة لهذا الإشعار سيتم رصدها واعتراضها وإسقاطها، مع تحديد مواقع مشغليها وإخضاعهم للإجراءات الأمنية.

وأشار الجهاز إلى أن الجهات التي كانت تسعى سابقاً لتشغيل طائرات مسيرة لأغراض مهنية ملزمة بالحصول على إذن مسبق من خلال "تقديم تفاصيل تشمل الغرض من الرحلة وموقعها، بالإضافة إلى نوع الطائرة المسيرة وطرازها".

وذكر الجهاز أن قرار التعليق فُرض بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 1276/2022، وذلك في إطار "تدابير حماية سلامة القادة والبنية التحتية الحيوية والفعاليات الوطنية".

كما أكد الجهاز أنه جهّز نفسه بـ "تقنيات متقدمة وكوادر مدربة للتصدي للتهديدات الأمنية التي تشكلها الطائرات المسيرة والتقنيات المماثلة"، مضيفاً أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هجوم على قاعدة جوية في إثيوبيا

وكشفت منصة "إثيوبيا أوبزرفر" نقلا عن أشخاص مطلعين على ما جرى في القاعدة، أن قصف قاعدة جوية في مدينة بيشوفتو وقعت بالفعل في الفترة ما بين ليلة السبت وصباح الأحد، بدأت الحادثة بطائرة مسيّرة صغيرة قصيرة المدى انفجرت داخل القاعدة الجوية.

وفي خضم الاستعدادات لنقل المروحيات، استُدعي الطيار البارز "كاساهون ليما" للمساعدة في العملية، برفقة فني آخر، وبينما كان الاثنان يقفان في الموقع، انفجرت فجأة طائرة مسيّرة ثانية داخل القاعدة -وُصفت بأنها طائرة صغيرة أخرى قصيرة المدى- مما أسفر عن مقتل "كاساهون" وإصابة الفني، كما أُصيب شخص ثالث، وهو طاهٍ كان يعمل في المنطقة.