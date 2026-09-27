20 إسرائيليا عالقون في إثيوبيا مع استمرار القتال في إقليم تيجراي

يواجه نحو 20 إسرائيليا صعوبات في مغادرة منطقة لاليبيلا شمال إثيوبيا، في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الإثيوبية ومسلحين في إقليم تيجراي.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، توقفت الرحلات الجوية من وإلى المنطقة، فيما تُعد طرق السفر البرية غير آمنة، ما دفع المجموعة إلى التواصل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لبحث خيارات الخروج الآمن.

وأفادت التقارير بأن المجموعة تواجه نقصا في الوقود وبعض المواد الغذائية والسيولة النقدية، مع مخاوف من تأثر خدمات الكهرباء والاتصالات، فيما يوجد أيضًا نحو 30 سائحا من جنسيات أخرى في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مركز العمليات وقسم شؤون الإسرائيليين في الخارج، بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا، يتابعون الوضع ويجرون اتصالات مع الجهات المعنية لدراسة خيارات مغادرة المنطقة، وفقًا للتطورات الأمنية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الموجودين هناك.