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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

مؤشري البحرين العام والإسلامي
مؤشري البحرين العام والإسلامي
أ ش أ

ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المؤشر العام ارتفع بمقدار 2.31 نقطة مسجلا 1905.8 نقطة، كما زاد المؤشر الإسلامي بمقدار 2.72 نقطة مسجلا 918.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و322 ألفًا و295 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 767 ألفًا و103 دنانير بحرينية، تم تنفيذها من خلال 152 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

السلع الاستهلاكية مؤشرا البحرين العام والإسلامي المستثمرين

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