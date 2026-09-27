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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة ارتباطها العاطفي ويعلق على ظهورها الأخير

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أوركيد سامي

كشف ناصر بيجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، حقيقة الأنباء والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترتدي خاتمًا في يدها، الأمر الذي أثار تساؤلات جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح ناصر بيجاتو، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخاتم الذي ظهرت به شيرين عبدالوهاب خلال غنائها داخل السيارة لا علاقة له بالارتباط أو الزواج، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول وجود علاقة عاطفية جديدة في حياتها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وأشار مدير أعمال شيرين عبدالوهاب إلى أن الخاتم الذي ظهرت به الفنانة هو مجرد «خاتم يد صغير»، لافتًا إلى أنه لا توجد أي علاقة عاطفية في حياة شيرين خلال الفترة الحالية، وأن ما ظهر في الفيديو لا يحمل الدلالات التي ربطها البعض بفكرة ارتباطها.

شيرين عبدالوهاب تركز على نشاطها الفني

وأكد بيجاتو أن شيرين عبدالوهاب تضع تركيزها خلال الفترة الحالية على نشاطها الفني، خاصة في ظل استعدادها لعدد من الخطوات والأعمال الجديدة التي تسعى من خلالها إلى إسعاد جمهورها خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدير أعمالها عن وجود مجموعة من المفاجآت التي يجري التحضير لها بالتعاون مع شيرين، موضحًا أن تفاصيل هذه المفاجآت سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وهو ما يزيد من حالة الترقب بين جمهورها الذي ينتظر أعمالها وظهورها الفني الجديد.

حقيقة فيديو شيرين عبدالوهاب مع نجل مدير أعمالها

وتطرق ناصر بيجاتو أيضًا إلى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه نجله عمر برفقة شيرين عبدالوهاب، حيث ظهرا داخل السيارة وهما يؤديان معًا أغنية «بحرية»، وهو الفيديو الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيجاتو أن ظهور شيرين مع نجله جاء في إطار العلاقة الأسرية التي تجمعها به وبأسرته وأبنائه، مشيرًا إلى أن الفيديو اتسم بالعفوية ولم يكن وراءه أي دلالات أخرى كما حاول البعض تفسيره.

وأضاف أن العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وأسرته تتسم بالود والقرب، وهو ما يظهر في مثل هذه المواقف العفوية التي تجمعها بأفراد الأسرة بعيدًا عن أجواء العمل والحفلات.

شيرين عبدالوهاب تثير اهتمام الجمهور

وتحظى شيرين عبدالوهاب باهتمام مستمر من جمهورها، إذ تحظى تفاصيل حياتها الشخصية والفنية بمتابعة واسعة، وهو ما يجعل أي ظهور جديد لها محل اهتمام وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار صور ومقاطع الفيديو الخاصة بها، تتزايد التكهنات حول حياتها الشخصية، إلا أن تصريحات مدير أعمالها الأخيرة جاءت لحسم الجدل المتعلق بالخاتم الذي ظهرت به، والتأكيد على عدم وجود ارتباط عاطفي جديد في حياتها خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول المفاجآت الفنية التي تستعد لها شيرين عبدالوهاب، خاصة في ظل تأكيد مدير أعمالها على وجود عدد من الخطوات الجديدة .

شيرين عبدالوهاب اخبار الفن نجوم الفن

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