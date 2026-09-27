يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي

أكد مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم، أن قوات الحكومة استعادت زمام المبادرة في عدد من الجبهات في العمليات ضد الحوثيين، وأبطلت محاولاتهم لتثبيت عناصرها في الساحل الغربي.

وأضاف المسئول -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأحد- أن الحوثيين تحركوا في الساحل الغربي لمحاولة السيطرة على باب المندب، لكنهم تكبدوا خسائر كبيرة في المواجهات مع القوات الحكومية.

وأشار إلى أن الضربات الجوية الحالية تهيئ الظروف الميدانية للهجوم البري على مواقع الحوثيين.

وشدد على أن القوات اليمنية تحتفظ بجاهزية عالية استعدادا للمعركة الحاسمة، مؤكدا أنهم يخوضون معركة مصيرية وأصبحوا قريبين من حسمها، في وقت تواجه فيه ميليشيا الحوثي مأزقا كبيرا بعد دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام.