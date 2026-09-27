وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أحد المدنين حاول اقتحام بوابة قاعدة "ماكديل" الجوية بالقرب من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وأشارت وسائل الاعلام الأمريكي إلى أن قوات أمن القاعدة تمكنت من ضبط المدني الذي دخل حرم القاعدة قرابة الساعة الواحدة من بعد ظهرا.

وذكر مسئولو القاعدة أن شجاراً وقع أسفر عن إصابة كل من المدني وأحد الضباط بجروح بسيطة .

ونُقلا الطرفان إلى منشأة طبية محلية لتلقي العلاج، وفقاً لما أوردته محطة "تامبا باي 28" الإخبارية المحلية.

وأُغلقت بوابة "ديل مابري" (Dale Mabry) في القاعدة اعتباراً من الساعة 2:53 من بعد ظهر السبت، حسب منشور للقاعدة على فيسبوك، في حين تظل بوابة "بيشور" مفتوحة أمام المقيمين داخل القاعدة.