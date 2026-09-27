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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية
الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

حصلت المستشارة نجاة امرابي على درجة الدكتوراه في الدراسات الإعلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالتها العلمية بعنوان: «دور الخطاب الإعلامي لجامعة الدول العربية في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو الصراعات الداخلية في المنطقة »، وذلك خلال مناقشة علمية شهدت حضورًا أكاديميًا وإعلاميًا.
تناولت الدراسة دور الخطاب الإعلامي لجامعة الدول العربية في تشكيل اتجاهات الجمهور تجاه الصراعات الداخلية في المنطقة العربية، من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الصادر عن الجامعة عبر منصاتها ووسائلها الرسمية، مع التركيز على الأزمات والصراعات الداخلية العربية باعتبارها من أبرز القضايا التي تشكل تحديًا أمام المنظمات الإقليمية وخطابها الإعلامي.
وسعت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الخطاب الإعلامي للجامعة، والأطروحات والقضايا التي يركز عليها، والقوى الفاعلة التي يستند إليها، ومسارات البرهنة والمفاهيم المتكررة فيه، إلى جانب التعرف إلى مدى انعكاس هذا الخطاب على اتجاهات الجمهور.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب تحليل الخطاب الإعلامي، والمقابلات المتعمقة مع عدد من الخبراء والمتخصصين، فضلًا عن دراسة ميدانية لقياس اتجاهات الجمهور تجاه الخطاب الإعلامي للجامعة.
كما استند الإطار النظري للدراسة إلى نظرية التماس المعلومات، بما يساعد على تفسير علاقة الجمهور بالمعلومات المتعلقة بالصراعات والأزمات العربية ودور الخطاب الإعلامي في تشكيل المعرفة والاتجاهات تجاهها.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن الخطاب الإعلامي لجامعة الدول العربية شهد تطورًا في طريقة تناوله للصراعات والأزمات العربية، متأثرًا بطبيعة كل أزمة وتطوراتها السياسية والميدانية.
كما كشفت النتائج عن وجود تفاوت بين الخطاب الإعلامي الرسمي والتطورات الفعلية على أرض الواقع، في ظل تعقيدات البيئة السياسية التي تعمل فيها الجامعة العربية وتعدد مواقف الدول الأعضاء تجاه القضايا والأزمات العربية.
وأظهرت الدراسة كذلك أن تأثير الخطاب الإعلامي للجامعة على الجمهور يتفاوت باختلاف مستوى التفاعل مع المحتوى الإعلامي ومصادر المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور، في ظل المنافسة المتزايدة من وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت النتائج إلى عدد من التحديات التي تواجه الخطاب الإعلامي المؤسسي، من بينها الحاجة إلى مزيد من التفاعل مع الجمهور، وتعزيز البعد التفسيري والتحليلي للمحتوى الإعلامي، ومواكبة التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية.
قدمت الدراسة عددًا من التوصيات الهادفة إلى تطوير الخطاب الإعلامي لجامعة الدول العربية، من أبرزها وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تعزز فاعلية الخطاب المؤسسي، وتطوير المحتوى من الطرح الوصفي إلى مزيد من التفسير والتحليل، إلى جانب تعزيز آليات رصد الأخبار والمعلومات المضللة والتعامل معها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإعلامي، وتوسيع التعاون مع وسائل الإعلام العربية بما يسهم في وصول الرسائل الإعلامية إلى جمهور أوسع.

مسيرة مهنية وأكاديمية

ويمثل حصول المستشارة نجاة امرابي على درجة الدكتوراه تتويجًا لمسيرة مهنية وأكاديمية امتدت لسنوات في مجال العمل الدبلوماسي والإعلامي العربي، ولا سيما في إطار عملها بجامعة الدول العربية في مجال الإعلام والاتصال.

وأكدت الدكتورة نجاة امرابي أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بدور الإعلام المؤسسي العربي في التعامل مع القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي للمنظمات الإقليمية بما يجعله أكثر قدرة على التواصل مع الجمهور، وأكثر مواكبة للتحولات التي تشهدها البيئة الإعلامية العربية والدولية. 
ويُعد هذا الإنجاز إضافة إلى مسيرتها العلمية والمهنية، ويفتح مجالًا لمزيد من الدراسات المتخصصة في الخطاب الإعلامي للمنظمات الإقليمية ودوره في التعامل مع القضايا والصراع.

نجاة امرابي الدراسات الإعلامية الخطاب الإعلامي جامعة الدول العربية

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