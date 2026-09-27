لكتابة تاريخ مصري جديد.. فريق زيوس للسباقات يمثل الفراعنة في رالي داكار ‏‏كلاسيك 2027‏

تمتلك رياضة السيارات في مصر تاريخا طويلا من المشاركات والمنافسات ‏‏المحلية والدولية، وشهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايد بسباقات الرالي ‏‏ورياضات المحركات، مع ظهور أجيال جديدة من السائقين والفرق التي تسعى إلى ‏‏نقل الخبرات المصرية إلى الساحة الدولية.‏

وفي خطوة جديدة تعكس هذا الطموح، أعلن فريق زيوس لسباقات السيارات خلال ‏‏مؤتمره الصحفي الذي استضافه نادي السيارات والرحلات المصري بالقاهرة، عن ‏‏مشاركته في رالي داكار 2027 بالمملكة العربية السعودية، ليخوض الفريق واحدًا ‏‏من أصعب وأشهر تحديات رياضة السيارات على مستوى العالم، باعتباره أول ‏‏فريق سيارات مصري يشارك في منافسات داكار كلاسيك.‏

واستعرض فريق زيوس ‏خلال المؤتمر تفاصيل المشروع وخطة الاستعداد ‏للمشاركة، إلى ‏جانب مراحل تجهيز السيارة، والإعداد الفني والبدني، والتحديات ‏اللوجستية ‏والمالية المرتبطة بخوض منافسات بهذا الحجم، فضلا عن الأهداف التي ‏يسعى ‏الفريق لتحقيقها خلال الرالي، من خلال أعضاء الفريق المكون من سمير ‏سامي عبد الرازق " مؤسس و سائق الفريق"، و الان بيزانسون " ‏ملاح الفريق"، ‏ومعتز عمران صالح ‏‏"مدير الفريق".‏

قال سمير سامي، مؤسس وسائق فريق زيوس للسباقات، إن فكرة المشاركة في ‏رالي داكار كلاسيك 2027 بدأت من شغفه بمتابعة نسخ الرالي السابقة، خاصة فئة الكلاسيك، ‏التي تمثل تحدي كبير بسبب الاعتماد على سيارات يتجاوز عمرها 20 عاما ‏وخوض مسافات طويلة قد تصل إلى 5000 و7000 كيلومتر خلال نحو ثلاثة ‏أسابيع.‏

وأوضح سامي أن تجهيز السيارة تطلب تخطيط وتجارب مكثفة، مع الحفاظ على شكلها ‏الأصلي وإجراء تعديلات فنية تشمل التعليق والتبريد والإطارات والجنوط، إلى ‏جانب تجهيزات السلامة وخزان وقود إضافي بمدى يصل إلى 400-450 كيلومتر، ‏مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى خط النهاية وتقديم أداء مشرف باسم مصر.‏

أكد ألان بيزانسون، ملاح فريق زيوس للسباقات، أن المشاركة في داكار كلاسيك ‏تمثل حلم وتحدي كبير، مشير إلى أن علاقته بالرالي بدأت منذ سنوات طويلة من ‏خلال متابعة رالي الفراعنة، قبل المشاركة الفعلية في نسخة 2004. ‏

وأوضح بيزانسون أن إنهاء سباق يمتد لمسافات طويلة يتطلب تكامل جميع عناصر المنظومة، ‏من السائق والسيارة إلى الملاحة والتجهيزات، وهو ما سيسعى اليه الفريق والعودة ‏الى أرض الوطن حاملين لقب النسخة القادمة من داكار كلاسيك.‏

وأوضح المهندس معتز عمران صالح، مدير فريق زيوس للسباقات، أن المشروع ‏بدأ بحلم مؤسس الفريق سمير سامي، قبل أن يتحول إلى مشروع متكامل بفضل ‏خبرات أعضاء الفريق والدعم الذي تلقاه من نادي السيارات والجهات الداعمة.‏

وأكد صالح أن اختيار نادي السيارات المصري كنقطة انطلاق للمشاركة يعكس دوره ‏التاريخي في دعم السائقين والفرق المصرية، مشددا على امتلاك مصر مواهب ‏وخبرات قادرة على المنافسة الدولية.‏

ومن جانب نادي السيارات، أكد المهندس رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات ‏والراليات بالنادي، أنهم يعتزون بدعم مشاركة فريق زيوس في داكار كلاسيك، ‏باعتبارها خطوة جديدة لرياضة السيارات المصرية نحو المنافسات الدولية، مشيرا ‏إلى تاريخ النادي الممتد لأكثر من 100 عام في دعم الرياضة والسائقين، ومتمنيا ‏للفريق التوفيق وتمثيل مصر بصورة مشرفة.‏

وأضاف وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، ‏إن استضافة النادي للمؤتمر تأتي في إطار دوره التاريخي في دعم وتطوير رياضة ‏السيارات المصرية وتشجيع السائقين والفرق على المشاركة في البطولات الدولية، ‏مؤكدا أن انطلاق رحلة زيوس نحو داكار كلاسيك 2027 من مقر النادي يحمل ‏دلالة خاصة، معربا عن أمله في أن تمثل المشاركة إضافة جديدة لتاريخ الراليات ‏المصرية.‏