لكتابة تاريخ مصري جديد.. فريق زيوس للسباقات يمثل الفراعنة في رالي داكار ‏‏كلاسيك 2027‏

تمتلك رياضة السيارات في مصر تاريخا طويلا من المشاركات والمنافسات المحلية والدولية، وشهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايد بسباقات الرالي ورياضات المحركات، مع ظهور أجيال جديدة من السائقين والفرق التي تسعى إلى نقل الخبرات المصرية إلى الساحة الدولية.
وفي خطوة جديدة تعكس هذا الطموح، أعلن فريق زيوس لسباقات السيارات خلال مؤتمره الصحفي الذي استضافه نادي السيارات والرحلات المصري بالقاهرة، عن مشاركته في رالي داكار 2027 بالمملكة العربية السعودية، ليخوض الفريق واحدًا من أصعب وأشهر تحديات رياضة السيارات على مستوى العالم، باعتباره أول فريق سيارات مصري يشارك في منافسات داكار كلاسيك.
واستعرض فريق زيوس خلال المؤتمر تفاصيل المشروع وخطة الاستعداد للمشاركة، إلى جانب مراحل تجهيز السيارة، والإعداد الفني والبدني، والتحديات اللوجستية والمالية المرتبطة بخوض منافسات بهذا الحجم، فضلا عن الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها خلال الرالي، من خلال أعضاء الفريق المكون من سمير سامي عبد الرازق " مؤسس و سائق الفريق"، و الان بيزانسون " ملاح الفريق"، ومعتز عمران صالح "مدير الفريق".
قال سمير سامي، مؤسس وسائق فريق زيوس للسباقات، إن فكرة المشاركة في رالي داكار كلاسيك 2027 بدأت من شغفه بمتابعة نسخ الرالي السابقة، خاصة فئة الكلاسيك، التي تمثل تحدي كبير بسبب الاعتماد على سيارات يتجاوز عمرها 20 عاما وخوض مسافات طويلة قد تصل إلى 5000 و7000 كيلومتر خلال نحو ثلاثة أسابيع.
وأوضح سامي أن تجهيز السيارة تطلب تخطيط وتجارب مكثفة، مع الحفاظ على شكلها الأصلي وإجراء تعديلات فنية تشمل التعليق والتبريد والإطارات والجنوط، إلى جانب تجهيزات السلامة وخزان وقود إضافي بمدى يصل إلى 400-450 كيلومتر، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى خط النهاية وتقديم أداء مشرف باسم مصر.
أكد ألان بيزانسون، ملاح فريق زيوس للسباقات، أن المشاركة في داكار كلاسيك تمثل حلم وتحدي كبير، مشير إلى أن علاقته بالرالي بدأت منذ سنوات طويلة من خلال متابعة رالي الفراعنة، قبل المشاركة الفعلية في نسخة 2004.
وأوضح بيزانسون أن إنهاء سباق يمتد لمسافات طويلة يتطلب تكامل جميع عناصر المنظومة، من السائق والسيارة إلى الملاحة والتجهيزات، وهو ما سيسعى اليه الفريق والعودة الى أرض الوطن حاملين لقب النسخة القادمة من داكار كلاسيك.
وأوضح المهندس معتز عمران صالح، مدير فريق زيوس للسباقات، أن المشروع بدأ بحلم مؤسس الفريق سمير سامي، قبل أن يتحول إلى مشروع متكامل بفضل خبرات أعضاء الفريق والدعم الذي تلقاه من نادي السيارات والجهات الداعمة.
وأكد صالح أن اختيار نادي السيارات المصري كنقطة انطلاق للمشاركة يعكس دوره التاريخي في دعم السائقين والفرق المصرية، مشددا على امتلاك مصر مواهب وخبرات قادرة على المنافسة الدولية.
ومن جانب نادي السيارات، أكد المهندس رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات بالنادي، أنهم يعتزون بدعم مشاركة فريق زيوس في داكار كلاسيك، باعتبارها خطوة جديدة لرياضة السيارات المصرية نحو المنافسات الدولية، مشيرا إلى تاريخ النادي الممتد لأكثر من 100 عام في دعم الرياضة والسائقين، ومتمنيا للفريق التوفيق وتمثيل مصر بصورة مشرفة.
وأضاف وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، إن استضافة النادي للمؤتمر تأتي في إطار دوره التاريخي في دعم وتطوير رياضة السيارات المصرية وتشجيع السائقين والفرق على المشاركة في البطولات الدولية، مؤكدا أن انطلاق رحلة زيوس نحو داكار كلاسيك 2027 من مقر النادي يحمل دلالة خاصة، معربا عن أمله في أن تمثل المشاركة إضافة جديدة لتاريخ الراليات المصرية.