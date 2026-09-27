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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي يانج وانج تنافس رولزرويس فانتوم.. تفاصيل

بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة
بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي يانج وانج الفاخرة، وتنتمي يانج وانج لفئة السيارات السيدان الكهربائية الضخمة التي تستهدف الفئة التي تهيمن عليها أسماء منها، رولزرويس وبنتلي ومرسيدس مايباخ، كما ان يانج وانج هي أول سيارة من المجموعة تستخدم بطاريات الحالة الصلبة.

بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة 

وظهرت السيارة الجديدة لأول مرة أثناء الاختبارات بتمويهات كثيفة تخفي معظم تفاصيل التصميم، لكن أبعادها وطول قاعدة عجلاتها والأبواب الخلفية ذات الفتح المعاكس تكشف بوضوح عن تركيزها على الفخامة ومساحة الركاب الخلفية .

مواصفات بي واي دي يانج وانج 

تمتلك سيارة بي واي دي يانج وانج الكثير من المميزات من ضمنها، مقدمة سيارة بتصميم مرتفع ومستقيم مع شبكة أمامية ضخمة، وتبدو المصابيح قريبة في شكلها من المستخدمة في يانج وانج U8، وبها وحدات الإضاءة عناصر داخلية على هيئة بلورات مكعبة، في واحدة من التفاصيل التي تحاول من خلالها بي واي دي منح السيارة طابع أكثر تميز يتناسب مع موقعها المتوقع في قمة تشكيلة يانج وانج.

بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة 

ويوجد بـ سيارة بي واي دي يانج وانج أيضا، قاعدة عجلات طويلة للغاية مع نسب خارجية تقترب من سيارات السيدان فائقة الفخامة، وإن كان من غير الممكن حتى الآن تحديد ما إذا كانت ستصل إلى أبعاد رولزرويس فانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة، كما ان الأبواب الخلفية ذات الفتح المعاكس، وهي فكرة ترتبط بصورة خاصة بسيارات رولزرويس الحديثة وتسمح بمدخل خلفي واسع ومريح، وبها مساحة زجاجية كبيرة خلف الأعمدة الخلفية .

بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي يانج وانج بها، وحدة استشعار LiDAR أعلى الزجاج الأمامي، وبها نظام DiPilot 600 المتطور للمساعدة على القيادة، وبها تقنيات معالجة البيانات لتقديم وظائف متقدمة للقيادة شبه الذاتية، بما يتناسب مع موقع السيارة كرائدة جديدة لتقنيات بي واي دي.

محرك بي واي دي يانج وانج

بي واي دي يانج وانج الفاخرة الجديدة 

ستحصل سيارة بي واي دي يانج وانج علي قوتها من بطارية الحالة الصلبة وتختلف بطاريات الحالة الصلبة عن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية باستخدام إلكتروني صلب بدلاً من السائل، وهي تقنية تستهدف رفع كثافة الطاقة وتحسين السلامة وإتاحة إمكانات أكبر في المدى والشحن، لكنها لا تزال مرتفعة التكلفة ولم تصل بعد إلى الإنتاج واسع النطاق.

مرسيدس مايباخ رولزرويس بنتلي بي واي دي يانج وانج بي واي دي يانج وانج الفاخرة مواصفات بي واي دي يانج وانج محرك بي واي دي يانج وانج يانج وانج نظام DiPilot 600

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