الجمعية العمومية: بدء تطبيق الزيادة فى صندوق تكافل الصحفيين من يناير 2026

وافقت الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين على إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية بدون تحمل الأعضاء أى أعباء إضافية.

صندوق تكافل الصحفيين



ووافقت الجمعية العمومية على بدء تطبيق الميزة التكافلية من 1 يناير 2026 .

وبدأت اليوم فاعليات انعقاد الجمعية العمومية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، حيث اكتمل النصاب القانوني.

ووجه رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين الدعوة الى الزملاء الأعضاء بالصندوق لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية إعمالاً لنص المواد من 77 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بمبنى النقابة بالدور الأرضى ، ويكون النصاب القانونى للإجتماع الأول صحيحاً بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع الثانى لمدة ثلاث ساعات ليصبح الساعة السابعة مساء نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم (6) أشهر بالحضور.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-

1- إعتماد لائحة توفيق الأوضاع التى تم إصدارها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- تعديل المادة رقم (35) الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.

3- إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية بدون تحمل الأعضاء أى أعباء إضافية.