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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب 3 أسابيع.. تفاصيل إصابة مبابي وأزمة ريال مدريد

مبابي
مبابي
عمرو مصطفى

تلقى نادي ريال مدريد ، ضربة جديدة بعد تأكد إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الركبة اليسرى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام تركيا، في مستهل مشوار فرنسا بد مع التأكيد على أن حالته ستخضعوري الأمم الأوروبية.

تفاصيل إصابة مبابي وأزمة ريال مدريد

 

وأعلن ريال مدريد، في بيان طبي رسمي، أن الفحوص التي خضع لها مبابي كشفت عن إصابته بـفرط تمدد في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى، مع التأكيد على أن حالته ستخضع للمتابعة خلال الفترة المقبلة.  

وتعرض مبابي للإصابة خلال تسجيله هدف فرنسا الوحيد في شباك تركيا، بعدما سدد الكرة دون وجود احتكاك مباشر مع أحد لاعبي المنافس، قبل أن تظهر عليه علامات الألم في الركبة اليسرى.

 وحاول مهاجم ريال مدريد استكمال المباراة بعد تلقي العلاج، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 58. 

وعقب المباراة، قرر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان استبعاد مبابي من باقي فترة التوقف الدولي، ليعود اللاعب إلى العاصمة الإسبانية من أجل الخضوع لفحوص إضافية تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد.

وبحسب تقديرات صحفية إسبانية، قد يحتاج مبابي إلى نحو 10 إلى 12 يومًا للتعافي، وهي مدة قد تسمح له بالعودة مع استئناف منافسات ريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي، إلا أن النادي لم يعلن رسميًا حتى الآن مدة غيابه، واكتفى بالتأكيد على أن حالته ستتم متابعتها.  

وتأتي إصابة مبابي في توقيت يسعى فيه ريال مدريد للحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية، بينما يترقب النادي تطورات حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة، قبل اتخاذ قرار بشأن موعد عودته إلى التدريبات والمباريات.

وكان مبابي قد قاد فرنسا للفوز على تركيا بهدف دون رد، بعدما سجل هدف اللقاء، إلا أن إصابته ألقت بظلالها على الانتصار في الظهور الأول لزيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

ريال مدريد مبابي نادي ريال مدريد فرنسا

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