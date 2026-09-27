طارق شكري يكشف تفاصيل استعداد الحكومة لإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري

كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، تفاصيل استعداد الحكومة لإصدار اول قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن الإجراءات الخاصة بقانون المطورين العقاريين ستنتهي خلال أكتوبر المقبل، من خلال مشروعين متوازيين يجري العمل عليهما، تمهيداً لعرضهما على رئيس الوزراء ومجلس النواب.

وتابع أن مشروع القانون يتضمن محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتنظيم السوق من خلال اعتماد الضوابط التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2022، فيما يختص الثاني بتصنيف المطورين العقاريين.