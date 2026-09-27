قبل انتهاء المهلة.. الضرائب العقارية تكشف كيفية الحصول على خصم 25%

كشف محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل التسهيلات لتقديم الإقرار الضريبي، وتفاصيل المزايا والإعفاءات المرتبطة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر يمنح المواطن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، ويستمر هذا الخصم معه.

وتابع محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن تؤكد مصلحة الضرائب العقارية أن مهلة تقديم الإقرارات ممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، مستدركاً أن تقديم الإقرار يتم حاليًا من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأشار محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن المواطن يستطيع تقديم إقراره قبل الموعد المحدد للاستفادة من الخصم المقرر.

وتابع محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن :"لعمل ما يعرف بالسداد المقدم في تقديم إقرارات الضريبة العقارية.. يبدأ من 200 جنيه إلى الف جنيه للمصانع.. ولازم المواطن يدخل ويسجل.. الوحدة اللي بعشرة مليون يدفع المواطن الف وخمس مائة".