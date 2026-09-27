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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

عائدون بعد غياب .. نجوم يشعلون سباق رمضان 2027

نجوم يشعلون سباق رمضان
نجوم يشعلون سباق رمضان
كريم ناصر

يشهد موسم دراما رمضان 2027، عودة عدد من النجوم إلى المنافسة الدرامية بعد فترات متفاوتة من الغياب، في خطوة تشعل السباق وتمنح الموسم زخمًا قويًا.

ويتصدر قائمة العائدين محمد رمضان، وأحمد السقا، وعمرو يوسف، ومي عز الدين، وأحمد مكي، وهنا الزاهد، إلى جانب الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم.

وبعد غياب 4 سنوات، منذ مسلسل "جعفر العمدة"، يعود محمد رمضان إلى حلبة المنافسة، من خلال مسلسل "عشماوي"، الذي يقدمه بالتعاون مع المؤلف محمد إسماعيل أمين والمخرج بيتر ميمي.

ويعود أحمد السقا إلى الموسم الرمضاني بعد غيابه عن رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يجمعه بالفنان أحمد غزي، حيث من المقرر أن يعرض العمل عبر شاشة MBC مصر، فيما يتولى صادق الصباح إنتاج المسلسل.

ويقدم عمرو يوسف مسلسل "180" الذي ينتمي إلى الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويدور في إطار الأكشن والإثارة، من خلال العمل بشخصية مرتبطة بعالم رجال الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.

وتشهد قائمة العائدين أيضًا الفنانة مي عز الدين، التي تخوض موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل "فرق شاسع"، حيث يشاركها في البطولة محمد فراج وميشيل ميلاد، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج إسلام خيري.

وبعد ابتعاده عن المنافسة الرمضانية في الفترة الأخيرة، يستعد الفنان أحمد مكي للعودة من خلال مسلسل "الفلكي"، الذي يتكون من 15 حلقة، فيما تعود هنا الزاهد إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، هو الآخر.

ويترقب الجمهور بشكل خاص عودة الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، عبر الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان"، بعد سنوات طويلة من عرض الجزء الأول.

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