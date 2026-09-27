هولندا تفوز أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب هولندا الفوز امام نظيره صربيا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرزميكس ميردينك هدف هولندا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ثم تعادلت صربيا عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة 46

قماحرز ميردينك الهدف الثاني ل هولندا في الدقيقة 69.

وجاء تشكيل المنتخب الهولندي كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: فان دي فين، فان دايك، فان هيكي، دومفريس.

خط الوسط: فيرمان، ريندرز، جرافينبيرش.

خط الهجوم: جاكبو، ميكس ميردينك، سامرفيل.