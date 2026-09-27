نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 بعد تراجع في سوق الصاغة خلال التعاملات، بعد تحركات عرضية شهدتها الأسعار على مدار الأيام الماضية، وسط حالة من الترقب لتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب متابعة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 165 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر سجله خلال شهر سبتمبر الجاري، كما فقد الجنيه الذهب نحو 1320 جنيهًا، في ظل استمرار تحرك المعدن النفيس ضمن نطاقات محدودة خلال الفترة الحالية.





سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

جاءت أسعار الذهب اليوم مستقرة بالنسبة لمختلف الأعيرة، مع ثبات سعر الجنيه الذهب، وفق المستويات المسجلة خلال التعاملات:

سعر الذهب عيار 24: 7102 جنيه للجرام.

7102 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6235 جنيهًا للجرام.

6235 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5328 جنيهًا للجرام.

5328 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: 4100 جنيه للجرام.

4100 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 49925 جنيهًا.

وحافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم على مستواه عند 6235 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع استقرار باقي الأعيرة وسعر الجنيه الذهب، وسط ترقب مستمر لتحركات الأسواق العالمية وما قد تسفر عنه من تغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب يستقر أعلى 6200 جنيه لعيار 21

ويتحرك الذهب المحلي حاليًا في نطاقات سعرية محدودة، بعدما تمكنت الأسعار من الاستقرار أعلى مستوى 6200 جنيه لجرام عيار 21، في محاولة لتكوين قاعدة سعرية جديدة خلال التعاملات.

ولا يزال الزخم الصاعد محدودًا على المدى القصير، بالتزامن مع متابعة المتعاملين لحركة الأونصة العالمية والدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب داخل سوق الصاغة.

وتظل مستويات الأسعار الحالية محل متابعة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار حالة الترقب بشأن اتجاه المعدن النفيس عالميًا خلال الفترة المقبلة.



الذهب العالمي والدولار تحت المتابعة

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بصورة رئيسية بحركة أونصة الذهب عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف محليًا وعدم تسجيل تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية.

وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق تحركات الذهب مع استمرار تداول الأونصة دون مستوى 4300 دولار، وسط متابعة مستمرة لقوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل ترتبط بحركة الذهب ومدى جاذبيته للمستثمرين.

وتنعكس أي تحركات قوية في سعر الأونصة العالمية أو الدولار على مستويات الذهب داخل سوق الصاغة، وهو ما يجعل المتعاملين يراقبون تطورات السوقين المحلي والعالمي بشكل مستمر.

توقعات حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتترقب السوق خلال تعاملات اليوم أي تغيرات قد تطرأ على سعر الأونصة العالمية أو الدولار أمام الجنيه، ومدى انعكاسها على أسعار الذهب اليوم وباقي الأعيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحافظ فيه عيار 21 على مستوى 6235 جنيهًا للجرام، بينما تستمر باقي الأعيرة والجنيه الذهب عند المستويات المعلنة، مع بقاء حركة الذهب المحلي في نطاقات محدودة.



وتظل تحركات الأسعار العالمية وتوقعات الفائدة الأمريكية وسعر الدولار من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب بين المتعاملين في سوق الصاغة.

وتوضح المستويات الحالية أن الذهب يتحرك بالقرب من مستوى 6200 جنيه لعيار 21، في انتظار أي محفزات جديدة قد تدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا، بينما تواصل السوق متابعة التطورات العالمية المرتبطة بالمعدن النفيس.

وتستمر أسعار الذهب اليوم في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التغيرات السريعة التي يمكن أن تشهدها الأسواق العالمية، وانعكاسها على السعر المحلي للجرام والجنيه الذهب.