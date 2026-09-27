العراق .. مقتل 2 من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة في كركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل إرهابيين اثنين كانا يرتديان أحزمة ناسفة في كركوك - التون كوبري.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز العراقي؛ فإن ذلك جاء خلال اشتباكات بين عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وفلول عصابات داعش الإرهابية.

وفي وقت لاحق؛ كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، حصيلة عدد من العمليات النوعية التي نفذها الجهاز خلال الأشهر الماضية، وشملت استرداد أموال عامة وضبط مبالغ مالية، وتفكيك تشكيلات مرتبطة بحزب البعث المحظور، وملاحقة شبكات للتلاعب بالأراضي، إلى جانب التصدي لهجمات وتهديدات سيبرانية.

وقال الحاكم، خلال مؤتمر صحفي، إن جهود الجهاز أسفرت خلال النصف الأول من عام 2026 عن إعادة أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة، فضلًا عن ضبط 14 مليون دولار و12 مليار دينار وإيداعها لدى البنك المركزي العراقي.

وفي الملف الأمني، أعلن الإطاحة بـ40 متهمًا من عناصر وقادة إحدى واجهات حزب البعث المحظور، إلى جانب تفكيك تشكيلين قال إن عناصرهما كانوا يخططون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ورصد مواقع أمنية حساسة.