قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم وديًا.. والقناة الناقلة
اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟
العراق والولايات المتحدة تتفقان على استئناف شحنات الدولار النقدية
موعد مباراة الأهلي وبرقان اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. والقناة الناقلة
فيديوهات خادشة .. تجديد حبس صانعة محتوى بأكتوبر
اتعلم من «الجوهري».. محمد فارس يرد على حسام حسن: وصف الشناوي بـ«مُنتهي» لا يمت للواقع بصلة بالأرقام
حضورهما وجوبيًا .. شاليمار الشربتلي وسماح السعيد أمام المحكمة اليوم في قضية سب هالة صدقي
هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ .. الإفتاء توضح متى يأثم صاحبها
موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. والقناة الناقلة
قبل إتاحتها أول أكتوبر| خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
شاهد.. عواصف مدمرة تضرب شمال الولايات المتحدة.. وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق والولايات المتحدة تتفقان على استئناف شحنات الدولار النقدية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة لاستئناف شحنات الدولار النقدية إلى العراق، بعد توقفها لعدة أشهر، في خطوة قالت بغداد إنها ستسهم في تلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن التفاهم جرى خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن شحنة جديدة من الدولار ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف العبودي عن قيمة الشحنة المرتقبة أو موعد وصولها بشكل محدد، لكنه أوضح أن استئناف الإمدادات جاء بعد إجراءات اتخذتها السلطات العراقية لتعزيز الرقابة على توزيع الدولار، والحد من إساءة استخدام العملات الأجنبية، إلى جانب توسيع نطاق التعاملات والمدفوعات الإلكترونية.

وتوقفت شحنات الدولار النقدية الأمريكية إلى العراق في أبريل، في وقت كانت فيه واشنطن تضغط على بغداد لاتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. وشملت فترة التعليق شحنة قدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وتكتسب الإمدادات النقدية من الدولار أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، فيما تُحتفظ احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويأتي استئناف الشحنات بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الرقابة على سوق الصرف وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، ضمن توجه تدريجي نحو تقليص الاعتماد على النقد ودعم التحول الرقمي في الاقتصاد.

الحكومة العراقية العراق الولايات المتحدة شحنات الدولار النقدية حيدر العبودي فالح الزيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

ترشيحاتنا

إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

بمشاركة أكثر من 5 آلاف ناخب.. إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

شيخ الأزهر

توثيق «الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية» على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاة الجنازة على الغريق المفقود

حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد