العراق والولايات المتحدة تتفقان على استئناف شحنات الدولار النقدية

أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة لاستئناف شحنات الدولار النقدية إلى العراق، بعد توقفها لعدة أشهر، في خطوة قالت بغداد إنها ستسهم في تلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن التفاهم جرى خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن شحنة جديدة من الدولار ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف العبودي عن قيمة الشحنة المرتقبة أو موعد وصولها بشكل محدد، لكنه أوضح أن استئناف الإمدادات جاء بعد إجراءات اتخذتها السلطات العراقية لتعزيز الرقابة على توزيع الدولار، والحد من إساءة استخدام العملات الأجنبية، إلى جانب توسيع نطاق التعاملات والمدفوعات الإلكترونية.

وتوقفت شحنات الدولار النقدية الأمريكية إلى العراق في أبريل، في وقت كانت فيه واشنطن تضغط على بغداد لاتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. وشملت فترة التعليق شحنة قدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وتكتسب الإمدادات النقدية من الدولار أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، فيما تُحتفظ احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويأتي استئناف الشحنات بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الرقابة على سوق الصرف وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، ضمن توجه تدريجي نحو تقليص الاعتماد على النقد ودعم التحول الرقمي في الاقتصاد.