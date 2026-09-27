عزاء شعبي للمستشار أحمد الزند بمسقط رأسه في المحلة

أعلنت أسرة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق خلال الساعات الأخيرة عن إقامة سرادق وعزاء شعبي كبير بمسقط رأسه بقرية دمتنو مساء اليوم وآخر بالقاهرة لاستقبال كافة المعزين في رحيله عقب تعرضه لوعكه صحية مفاجئة .

عزاء شعبي بمسقط رأسه

وشيعت جنازة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق عقب وفاته أمس السبت بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند



كما أقيمت صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند عقب صلاة العصر، عصر السبت، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بحضور أفراد أسرته وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة.

وكان المستشار أحمد الزند قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم السبت الماضي .

وتوفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

اللحظات الأخيرة في وفاته

ويُعد المستشار أحمد الزند من أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث امتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني والعمل التنفيذي، كما تولى عددًا من المناصب المهمة داخل مصر وخارجها.

وشغل أحمد الزند منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

تسلسل وظيفي

كما تولى رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

ورحل المستشار أحمد الزند صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة في العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي.