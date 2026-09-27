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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم الناس حواليك تاني.. فايق يطالب حسام حسن بإنهاء الجدل قبل مواجهة جنوب السودان

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، خلال تصريحات ببرنامج «قهوة فايق»، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل مواجهة جنوب السودان، مطالبًا إياه باستغلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة لإنهاء حالة الجدل الأخيرة.

وقال إبراهيم فايق: «يا كابتن حسام عندنا ماتش جنوب السودان واستغل المؤتمر الصحفي قبل الماتش واتكلم كلمتين حلوين في حق الناس كلها، مش بقولك اعتذر ولكن حلها أنت، افتح قلبك للناس ولمّ الناس حواليك تاني».

وأضاف: «الموضوع سهل، قول كلمتين بصدق ينهوا القصة دي كلها، وهتلاقي الإعلام والجماهير والناس كلها اتلمت حواليك من جديد».

وأوضح فايق أن الخلاف مع حسام حسن لا يتعلق بالجانب الفني، قائلًا: «إحنا معندناش مشكلة معاك فنيًا، بالعكس، اختلافنا كله كان على التصريحات وطريقة الكلام، مش على اختياراتك أو اللي في دماغك فنيًا».

منتخب مصر يتعادل مع أنجولا

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات «بي إن سبورت» على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1. مالاوي – 3 نقاط


2. مصر – نقطة واحدة


3. أنجولا – نقطة واحدة


4. جنوب السودان – دون نقاط

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جنوب السودان حسام حسن منتخب مصر أنجولا منتخب أنجولا كأس أمم إفريقيا 2027 موعد مباراة مصر وجنوب السودان

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